Минсельхоз опубликовал список системообразующих организаций АПК

Минсельхоз в начале апреля уже публиковал перечень системообразующих организаций министерства, новая версия несколько отличается от первой - и по структуре перечня, и по предприятиям, которые в него вошли. "Минсельхозом России продолжается работа по формированию перечня системообразующих организаций АПК. Данный перечень будет уточнен", - говорится в документе.