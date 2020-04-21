В Узбекистане число излечившихся от коронавируса достигло 357

ТАШКЕНТ, 21 апр - РИА Новости. В Узбекистане во вторник еще 23 пациента выздоровели после нового коронавируса COVID-19, общее число поправившихся выросло до 357 человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник ранее число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1657, шесть пациентов скончались, 334 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
"Сегодня полностью выздоровели еще 23 пациента. Общее число поправившихся во вторник составило 96 человек – наибольшее число, выздоровевших за день с момента появления инфекции в стране", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
В ведомстве уточнили, что общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 357. В понедельник всего поправились 36 человек. Прежде самое высокое число выздоровевших – 38, было зафиксировано в минувшую субботу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 160 тысяч человек скончались.
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