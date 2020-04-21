Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иорданским коллегой Айманом Сафади реализацию астанинских договоренностей по Сирии и ситуацию вокруг палестино-израильского урегулирования, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии, включая задачи содействия решению проблем мирного населения в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Выражено удовлетворение достигнутым сирийскими сторонами согласием относительно организации дальнейшей работы Конституционного комитета. Сафади высоко оценил действия российской стороны в поддержку реализации "на земле" договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата", - говорится в сообщении МИД.
Министры обсудили также проблематику ближневосточного урегулирования, "подтвердив неприемлемость односторонних подходов и необходимость скорейшего создания условий для возобновления прямого палестино-израильского диалога на основе решений ООН и Арабской мирной инициативы".