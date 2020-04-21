Число жертв коронавируса в Польше превысило 400 человек

ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Польше превысило 400 человек, сообщило во вторник вечером министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, в течении дня скончались 16 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Всего с начала эпидемии скончался 401 человек.
Во вторник было выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных составило 9856.
Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.