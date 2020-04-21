Глава Кубани поручил поставить на контроль энергоснабжение медучреждений

"Энергоснабжение медучреждений и объектов жизнеобеспечения в период пандемии должно быть стабильным. В крае девять клиник перепрофилированы под инфекционные госпитали. Эти учреждения нуждаются в особом контроле, перебои с электричеством в них недопустимы. Мы рассчитываем на понимание с вашей стороны и готовы оказать содействие в вопросах, зависящих от нас", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.