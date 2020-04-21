Глава Кубани поручил поставить на контроль энергоснабжение медучреждений

КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил поставить на особый контроль энергоснабжение медучреждений и объектов жизнеобеспечения в период пандемии, сообщает пресс-служба администрации региона.
Совещание по устойчивости энергосистемы края губернатор провел с главой "Россетей" Павлом Ливинским и руководителем ПАО "Кубаньэнерго" Сергеем Сергеевым. По словам участников совещания, вопросы энергоснабжения медицинских учреждений на территории Краснодарского края находятся на особом контроле энергетиков.
"Энергоснабжение медучреждений и объектов жизнеобеспечения в период пандемии должно быть стабильным. В крае девять клиник перепрофилированы под инфекционные госпитали. Эти учреждения нуждаются в особом контроле, перебои с электричеством в них недопустимы. Мы рассчитываем на понимание с вашей стороны и готовы оказать содействие в вопросах, зависящих от нас", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Глава региона отметил, что в первой половине апреля собираемость платежей за свет в крае снизилась на 30% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Поэтому было решено включить "Кубаньэнерго" в список системообразующих предприятий. Это позволит компании претендовать на меры господдержки, в том числе на налоговые каникулы, уточнили в ведомстве.
Губернатор добавил, что в связи с режимом самоизоляции и постоянным нахождением жителей края дома "необходимо пересмотреть проведение плановых работ в ручном режиме в каждом муниципалитете". Участники совещания пришли к решению, что график будет корректироваться, точечные отключения для жилых домов будут проводиться по согласованию.
По данным энергетиков, в условиях работы в особом режиме во всех районах края в полной готовности находятся 390 аварийно-восстановительных бригад, в том числе мобильные бригады. Это почти 1,8 тысячи человек и 700 единиц техники. Организован контроль за работой всех электроустановок, которые задействованы в электроснабжении медицинских учреждений на территории Краснодарского края. На случай необходимости в полной готовности находятся 95 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 7,7 МВт.
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