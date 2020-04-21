Фонд микрофинансирования Кубани признали крупнейшим в России

"Фонд назван крупнейшим среди некоммерческих микрофинансовых организаций страны. Объем выданных им льготных микрозаймов превысил 1,292 миллиарда рублей. Кроме того, по данным рейтингового агентства, кубанский фонд имеет самый низкий уровень просроченной задолженности", - говорится в сообщении

Как отметили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства (МСП), анонсированные виды поддержки позволили краевым компаниям в прошлом году расти. "Мы учли этот опыт, и сегодня этому направлению уделяется особенное внимание. В новых экономических условиях финансовая поддержка субъектов МСП определена в качестве приоритетной", – приводятся слова представителей департамента инвестиций и развития МСП.