Фонд микрофинансирования Кубани признали крупнейшим в России

КРАСНОДАР, 21 апр – РИА Новости. Фонд микрофинансирования Кубани занял первое место по объему поддержки малого и среднего предпринимательства в рейтинге агентства RAEX (Эксперт РА) за 2019 год, кроме того, у него самый низкий уровень просроченной задолженности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Фонд назван крупнейшим среди некоммерческих микрофинансовых организаций страны. Объем выданных им льготных микрозаймов превысил 1,292 миллиарда рублей. Кроме того, по данным рейтингового агентства, кубанский фонд имеет самый низкий уровень просроченной задолженности", - говорится в сообщении
Как отметили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства (МСП), анонсированные виды поддержки позволили краевым компаниям в прошлом году расти. "Мы учли этот опыт, и сегодня этому направлению уделяется особенное внимание. В новых экономических условиях финансовая поддержка субъектов МСП определена в качестве приоритетной", – приводятся слова представителей департамента инвестиций и развития МСП.
Фонд микрофинансирования по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева был докапитализирован на 1,25 миллиарда рублей для оказания помощи пострадавшему из-за коронавируса малому и среднему бизнесу. Сейчас он предоставляет займы по максимально низким ставкам от 0,1% годовых, в размере до 5 миллионов рублей. По вопросам предоставления займов нужно обращаться по контактам центра поддержки предпринимательства и фонда микрофинансирования, указанным на официальном портале фонда.