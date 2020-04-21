Курс евро превысил 84 рубля

Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Рубль усилил снижение по отношению к основным резервным валютам на фоне продолжающегося обвала нефтяного рынка.

На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" к 18:47 (мск) рос на 1,78 рубля до 77,33 рубля, курс евро — на 2,1 рубля до 84,09 рубля.

Ранее европейская валюта поднималась до 84,18 рубля — максимума со 2 апреля.

Российский рынок акций снижается второй день подряд: индекс Мосбиржи потерял 1,5% — до 2488,02 пункта, долларовый РТС 5,26%, — до 1012,15 пункта.

Накануне цена WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель.