Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 17 тысяч

ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости, Мария Табак. Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании в больницах за сутки составило 823 человека, число заразившихся за сутки в стране - 4301, говорится в сообщении минздрава.
Общее количество смертей составило 17 337, заражений COVID-19 - 129 044.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.