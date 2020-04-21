Горбольницу в Ставрополе частично закроют на карантин

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

ПЯТИГОРСК, 21 апр - РИА Новости. Городская больница №3 Городская больница №3 Ставрополя частично уходит на карантин из-за пациента с подозрением на COVID-19 , сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края

"Городская больница №3 Ставрополя в соответствии с предписанием Роспотребнадзора частично уходит на карантин. Приостанавливают прием пациентов хирургическое и реанимационное отделения. Пациенты, завершающие лечение, будут выписаны после двух отрицательных результатов обследования на коронавирусную инфекцию нового типа", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на время карантина пациенты соответствующего профиля будут госпитализироваться в другие учреждения.

Как уточнили в минздраве, такие меры приняты из-за пациента с подозрением на COVID-19.

По информации властей, всего в регионе зафиксировано 266 случаев коронавирусной инфекции, за все время выздоровели 37 пациентов, четверо скончались.