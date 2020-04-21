Конте предостерег Евросоюз от повторения ошибок кризиса 2008 года

РИМ, 21 апр - РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предостерег Евросоюз от повторения ошибок, которые были допущены во время финансового кризиса 2008 года, в нынешней чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
"ЕС и еврозона не могут себе позволить повторять ошибки, допущенные в финансовый кризис 2008 года, когда не получилось дать общий ответ. Это опасность, которую мы не можем себе позволить, потому что провал в деле нахождения адекватного и мужественного ответа нанес бы огромный ущерб самому европейскому проекту", - заявил во вторник премьер, выступая с информационным сообщением в Сенате национального парламента.
В этой связи Конте почеркнул важность решений по выходу из нынешней чрезвычайной ситуации, которые должны быть приняты на предстоящем саммите ЕС. По его словам, этот форум не будет решающим, однако на нем должны быть определены ясные ориентиры для преодоления шока, вызванного в Европе пандемией COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.