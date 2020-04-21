Конте предостерег Евросоюз от повторения ошибок кризиса 2008 года

"ЕС и еврозона не могут себе позволить повторять ошибки, допущенные в финансовый кризис 2008 года, когда не получилось дать общий ответ. Это опасность, которую мы не можем себе позволить, потому что провал в деле нахождения адекватного и мужественного ответа нанес бы огромный ущерб самому европейскому проекту", - заявил во вторник премьер, выступая с информационным сообщением в Сенате национального парламента.