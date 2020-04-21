В штате Нью-Йорк за сутки умерли 481 человек с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 21 апр – РИА Новости. За сутки в штате За сутки в штате Нью-Йорк скончался 481 пациент с коронавирусом , сообщил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо

Штат находится в центре эпидемии коронавируса в США

"Общее число госпитализированных выровнялось. Кривая, как вы видите, снижается. Число пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, снижается, это хорошая новость. Потому что 80% людей, подключенных к аппарату ИВЛ, уже не будут от него отключены", - сказал Куомо.

По словам губернатора, 20 апреля в штате были госпитализированы 1308 человек с коронавирусом, тогда как днем ранее – более 1500.

Как сообщил Куомо, 20 апреля умер 481 человек с COVID-19. При этом днем ранее скончались 478 человек, 18 апреля - 507 человек, 17 апреля - 540 человек, 16 апреля - 630.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.