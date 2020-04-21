В Белгородском онкодиспансере зафиксировали вспышку коронавируса

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Коронавирус выявили у 16 пациентов и девяти медработников Белгородского областного онкодиспансера, сообщило правительство региона.

"В Белгородском онкодиспансере COVID-19 нашли у 16 пациентов и девять медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание выявлено в хирургическом отделении. Оно закрыто на карантин.

"Пациентка хирургического отделения онкодиспансера после проведённого лечения спустя три дня обратилась к семейному врачу в Старом Осколе, пожаловавшись на ухудшение самочувствия. Ей провели анализ на COVID-19, который дал положительный результат. С легкими симптомами пациентка лечится под контролем медиков", - информируют власти.

Параллельно недомогание почувствовал врач онкодиспансера, который лечил пациентку — сейчас у него диагностирована пневмония, а также подтвержден COVID-19, он госпитализирован в горбольницу №2.

"Хирургическое отделение онкодиспансера закрыто на карантин. В контакте с инфицированной находились 29 пациентов — у 16 из них выявлен положительный анализ на коронавирус, по 11 получен отрицательный результат, они выписаны по онкологическому профилю и наблюдаются медиками амбулаторно", - говорится в сообщении.

В отделении на карантине остаются восемь медиков и 16 пациентов, у которых подтвержден COVID-19. Все они переносят инфекцию в легкой форме. Медики в условиях карантина продолжают работать.

"Кроме того, на карантин закрыто радиологическое отделение. По этому очагу Роспотребнадзор проводит эпидрасследование", - говорится в сообщении.