Григорий Рапота: Ржевский мемориал готов к открытию

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Карина Ивашко. Ржевский мемориал Советскому солдату готов к открытию, которое было запланировано на 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом торжественные мероприятия придется отложить, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Ржевский мемориал Советскому солдату готов к открытию, которое было запланировано на 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом торжественные мероприятия придется отложить, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота

"Работы были завершены в срок - как и планировалось, к 75-летию Победы, и уже сейчас мемориальный комплекс полностью готов к открытию. Другое дело, что провести торжественную церемонию мы сможем только тогда, когда это будет возможно. Но это уже вторично. Самое главное, что мы готовы, и будем считать, что сегодняшняя ситуация лишь продлит нам ожидание радости", - сказал Рапота.

Напомним, что мемориал возведен на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 годов в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. В наступательных и оборонительных операциях в районе ржевско-вяземского выступа советские войска потеряли более 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери, по оценкам историков, составили более 1 миллиона 300 тысяч человек. Однако Ржевская битва имела огромное значение для коренного перелома в войне. Идея создания мемориала, сравнимого по масштабу с Мамаевым курганом или Брестской крепостью, родилась у ветеранов войны и начала воплощаться по инициативе Российского военно-исторического общества при участии министерства культуры России и правительства Тверской области. Ключевую роль в реализации проекта сыграло Союзное государство.

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"Конечно, хотелось бы, чтобы в открытии Ржевского мемориала участвовали руководители Российской Федерации и Республики Беларусь, поскольку они дали первый толчок к созданию этого памятника, приняв решение о выделении средств на проект. Какой формат будет избран для открытия, для празднования, сейчас сказать трудно, но настроение такое, что мы ждем представителей всех государств постсоветского пространства. В рамках ли празднований Дня Победы или иначе – рады будем всем", - поделился госсекретарь.

Проект мемориала был утвержден в мае 2018 года. Из 32 работ художественный совет отдал предпочтение замыслу скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Центром мемориального комплекса стала 25-метровая скульптура солдата, возвышающаяся на 10-метровом кургане.

"Честно говоря, я не представлял, что это будет настолько масштабное сооружение! Хотя я и в процессе монтажа на площадку приезжал, смотрел, как монтировался корпус фигуры солдата… Представьте: 25 метров высота скульптуры - и холм 10 метров, все эти поддерживающие конструкции… Все вместе весит порядка двухсот тонн - ведь расчет и на большие ветровые нагрузки! Сама скульптура состоит из шестисот элементов, и каждый отливался отдельно, а потом они соединялись в единое тело памятника, делались операции, чтобы швы не были заметны. Входная группа (на подходе к памятнику) - огромные щиты из кортеновской стали с изображениями солдат и офицеров и выбитыми именами - монтировалась зимой. И чтобы это было качественно, надо было постоянно поддерживать плюсовую температуру, для чего вся огромная площадь была покрыта тентом", - рассказал собеседник РИА Новости.

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Серьезнейшее инженерное сооружение потребовало кропотливых расчетов архитекторов и строителей, слаженной работы огромного числа людей. "Вблизи это особенно впечатляет! Давайте подождем, когда сможем все это увидеть воочию", - говорит Рапота.

Сейчас мемориал закрыт баннерами – ждет своего часа. Но работа активно ведется в музейном комплексе. До 9 мая идет и акция "Наша память": на сайте Подоржевом.рф ждут заявок с данными и фотографиями тех, кто воевал в этих местах. Их истории станут частью мультимедийной экспозиции мемориала.