Суд отказался банкротить российскую "дочку" Adidas

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Москвы вернул московскому ООО "Ротонда-99" его заявление о банкротстве ООО "Адидас", российской "дочки" одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды Adidas , в связи с распространяющимся на должника мораторием на банкротство, следует из опубликованного определения суда.

Правительство России 4 апреля своим постановлением ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников в качестве меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

"Согласно перечню лиц, на которых распространяется действие моратория… налогоплательщику ООО "Адидас"… предоставлена мера поддержки в виде моратория на банкротство", - говорится в судебном акте.

В частности, данная мера защиты распространяется на системообразующие и стратегические предприятия, а также на организации и предпринимателей в тех сферах деятельности, которые наиболее пострадали в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На сайте ФНС работает электронный сервис, позволяющий компаниям узнать, подпадают ли они под действие моратория.

Заявление ООО "Ротонда-99" поступило в суд 27 марта. Сумма долга "дочки" Adidas перед заявителем в материалах суда не указана. Однако известно, что в августе 2019 года арбитражный суд Москвы по иску "Ротонды-99" взыскал с "Адидаса" более 4,7 миллиона рублей основного долга и процентов по двум договорам подряда и поставки.

По условиям договоров "Ротонда-99" обязалась изготовить и поставить заказчику торговое оборудование "Портал Адидас Хоумкорт" для магазина в торговом центре "Титан Арена" в Архангельске и оборудование "Портал Адидас Университет" для розничной точки ответчика в торговом центре "Авиапарк" в Москве.

Истец исполнил свои обязательства в полном объеме, но предусмотренную договорами оплату не получил. Ответчик ссылался на то, что договоры и акты выполненных работ по ним не подписывал, однако экспертиза доказала подлинность подписей руководителя ООО "Адидас" и печатей на документах. Решение первой инстанции вступило в силу в декабре, когда Девятый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу ответчика на него.