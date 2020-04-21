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Суд отказался банкротить российскую "дочку" Adidas
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РИА Новости

Суд отказался банкротить российскую "дочку" Adidas

18:26 21.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas
Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул московскому ООО "Ротонда-99" его заявление о банкротстве ООО "Адидас", российской "дочки" одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды Adidas, в связи с распространяющимся на должника мораторием на банкротство, следует из опубликованного определения суда.
Правительство России 4 апреля своим постановлением ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников в качестве меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
"Согласно перечню лиц, на которых распространяется действие моратория… налогоплательщику ООО "Адидас"… предоставлена мера поддержки в виде моратория на банкротство", - говорится в судебном акте.
В частности, данная мера защиты распространяется на системообразующие и стратегические предприятия, а также на организации и предпринимателей в тех сферах деятельности, которые наиболее пострадали в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На сайте ФНС работает электронный сервис, позволяющий компаниям узнать, подпадают ли они под действие моратория.
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Заявление ООО "Ротонда-99" поступило в суд 27 марта. Сумма долга "дочки" Adidas перед заявителем в материалах суда не указана. Однако известно, что в августе 2019 года арбитражный суд Москвы по иску "Ротонды-99" взыскал с "Адидаса" более 4,7 миллиона рублей основного долга и процентов по двум договорам подряда и поставки.
По условиям договоров "Ротонда-99" обязалась изготовить и поставить заказчику торговое оборудование "Портал Адидас Хоумкорт" для магазина в торговом центре "Титан Арена" в Архангельске и оборудование "Портал Адидас Университет" для розничной точки ответчика в торговом центре "Авиапарк" в Москве.
Истец исполнил свои обязательства в полном объеме, но предусмотренную договорами оплату не получил. Ответчик ссылался на то, что договоры и акты выполненных работ по ним не подписывал, однако экспертиза доказала подлинность подписей руководителя ООО "Адидас" и печатей на документах. Решение первой инстанции вступило в силу в декабре, когда Девятый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу ответчика на него.
Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. В ЕГРЮЛ единственным учредителем ООО "Адидас" указана компания Adidas Austria GmbH. Основной вид деятельности российской компании – "торговля розничная одеждой в специализированных магазинах".
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