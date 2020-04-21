Настоятель Елоховского собора умер от осложнений, вызванных коронавирусом

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин умер после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает сайт Московского патриархата.
Отцу Александру было 48 лет.
В 2013 году его назначили настоятелем Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
Как ранее сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса, по состоянию на 13 апреля COVID-19 выявили у 18 священнослужителей и монахов из храмов и монастырей Московской епархии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.