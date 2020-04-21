Мурашко: врачи должны обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Врачи должны обзванивать пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, уточнять их самочувствие и корректировать терапию при необходимости, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Во вторник состоялось селекторное совещание с регионами РФ по вопросам готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавируса, уточнили в пресс-службе.
"Амбулаторная помощь для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями должна оказываться проактивно – врачи должны обзванивать пациентов, уточнять их самочувствие и корректировать, при необходимости, терапию дистанционно, чтобы минимизировать контакты при посещении поликлиники", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.
Для пациентов с онкологическими заболеваниями курс химиотерапии прерываться не должен, уточнил министр.
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