Мурашко: врачи должны обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Врачи должны обзванивать пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, уточнять их самочувствие и корректировать терапию при необходимости, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Врачи должны обзванивать пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, уточнять их самочувствие и корректировать терапию при необходимости, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко

Во вторник состоялось селекторное совещание с регионами РФ по вопросам готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавируса, уточнили в пресс-службе.

"Амбулаторная помощь для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями должна оказываться проактивно – врачи должны обзванивать пациентов, уточнять их самочувствие и корректировать, при необходимости, терапию дистанционно, чтобы минимизировать контакты при посещении поликлиники", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.

Для пациентов с онкологическими заболеваниями курс химиотерапии прерываться не должен, уточнил министр.