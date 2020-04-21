В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2401

АФИНЫ, 21 апр - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19 , всего в стране подтверждены 2401 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге во вторник.

"Из 156 новых случаев 150 связаны с заболеванием в гостинице мигрантов в Краниди", - сказал Циодрас.

В Греции в последние дни количество выявленных случаев оставалось на невысоком уровне. Резкий рост за последние сутки связан со вспышкой COVID-19 на Пелопоннесе в гостинице, где размещаются мигранты. У всех инфицированных заболевание протекает бессимптомно.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 59 человек. Из интенсивной терапии переведены 46 пациентов, сообщил Циодрас.

Умерли пять человек, всего жертвами COVID-19 стал 121 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.