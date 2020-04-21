В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2401

"Из 156 новых случаев 150 связаны с заболеванием в гостинице мигрантов в Краниди", - сказал Циодрас.
В Греции в последние дни количество выявленных случаев оставалось на невысоком уровне. Резкий рост за последние сутки связан со вспышкой COVID-19 на Пелопоннесе в гостинице, где размещаются мигранты. У всех инфицированных заболевание протекает бессимптомно.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 59 человек. Из интенсивной терапии переведены 46 пациентов, сообщил Циодрас.
Умерли пять человек, всего жертвами COVID-19 стал 121 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.