В Египте туристов не пустят в отели без справки об отсутствии вируса

КАИР, 21 апр – РИА Новости. Отели на египетском побережье Красного моря могут возобновить прием постояльцев в случае стабильной ситуации с коронавирусом, при этом сотрудникам и туристам необходимо будет получить документ, подтверждающий отсутствие заболевания, заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи.

По его словам, в случае стабилизации ситуации с коронавирусом в стране некоторые гостиницы будут продезинфицированы перед возобновлением работы, а сотрудникам выдадут документы, подтверждающие отсутствие заболевания.

"Тогда гостиницы примут постояльцев с условием, что отели будут заполнены на 25 процентов. Каждый турист обязан будет получить документ о том, что он не заражен коронавирусом", — пояснил губернатор в интервью телеканалу Sada el-Balad. При этом он отметил, что решение в любом случае должны принимать вышестоящие египетские власти.

Ханафи также сообщил, что пляжи в провинции закрыты больше недели во избежание массовых собраний, а сам он лично стоял на блокпостах и следил, чтобы в провинцию не пускали автомобили из других районов Египта. В связи с праздником наступления весны, отмечавшимся в понедельник, на пляжи устремились вереницы автомобилей, однако, по словам Ханафи, многих развернули и отправили обратно.

По словам губернатора, в провинции за понедельник не зафиксировано новых случаев COVID-19.

Центральный банк Египта сообщил 31 марта, что доходы Египта от туризма в 2019 году достигли рекордного уровня, превысив 13 миллиардов долларов, страну посетили порядка 13,1 миллиона туристов. При этом член палаты турфирм Египта Карим Мухсин ранее сообщил РИА Новости, что прибыль туротрасли в марте-мае этого года, как ожидается, будет нулевой.

Министр местного развития Египта 28 марта распорядился закрыть все пляжи страны в связи с тем, что местные жители заполонили их, несмотря на призывы властей избегать массовых собраний во избежание распространения COVID-19.