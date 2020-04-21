В Подмосковье оборудуют около 7,8 тысячи коек для пациентов с COVID-19

"Всего по поручению губернатора Андрея Воробьева до конца апреля в Подмосковье будет перепрофилировано 17 больниц для лечения пациентов с COVID-19: создается 7,8 тысячи коек, из них почти 6,5 тысяч - с кислородом", - говорится в сообщении.