В Подмосковье оборудуют около 7,8 тысячи коек для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Около 7,8 тысячи инфекционных коек для пациентов с COVID-19, в том числе порядка 6,5 тысяч - с кислородом, оборудуют в Подмосковье до конца апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Всего по поручению губернатора Андрея Воробьева до конца апреля в Подмосковье будет перепрофилировано 17 больниц для лечения пациентов с COVID-19: создается 7,8 тысячи коек, из них почти 6,5 тысяч - с кислородом", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это позволит за месяц увеличить количество инфекционных коек в регионе практически в два раза.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.