Минобороны опровергло слухи о вспышке COVID-19 в Военном университете

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Курсанты Курсанты Военного университета Минобороны России массово коронавирусом не болеют, выявлено девять случаев, говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Так в Минобороны прокомментировали появившиеся "на отдельных интернет-ресурсах" сообщения, что в университете "в числе курсантов якобы выявлено большое количество заболевших коронавирусом и им не оказывается медицинская помощь".

"Эта информация является фейком и абсолютно не соответствует действительности… Минобороны России … направит обращение в правоохранительные органы с целью привлечения авторов материала к ответственности за распространение фейковой информации", - говорится в релизе.

COVID-19 пока подтвердился у девяти курсантов, их немедленно изолировали в одно из военных лечебных учреждений (ранее сообщалось, что больных отправляют в санатории Минобороны).

"За контактировавшими с ними установлено медицинское наблюдение. Состояние всех инфицированных нормальное, без симптоматических проявлений. Всего в университете проведено более 500 тестирований с отрицательными результатами", - подчеркивается в сообщении.

Один из ранее инфицированных офицеров уже полностью выздоровел и находится на контроле у военных медиков, добавляет Минобороны. Санитарная часть университета работает как обычно, лекарств и масок хватает, медицинские осмотры идут ежедневно.

Обучение в университете переведено на дистанционный формат, усилен пропускной режим на КПП, гражданские на территорию не допускаются.