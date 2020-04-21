В самарской больнице семь пациентов и медик заболели COVID-19

САМАРА, 21 апр – РИА Новости. Самарская городская больница переведена в режим обсерватора на 14 дней из-за коронавируса у семи пациентов и одного медика, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В ведомстве пояснили, что в пульмонологических отделениях самарской городской больницы №4 организовано лечение пациентов с пневмонией, в соответствии с приказом Минздрава России у всех таких пациентов при госпитализации берут анализы на коронавирус.

"В результате проведенного тестирования у семи пациентов, поступивших на лечение в разное время, и одного медика подтвержден диагноз "новая коронавирусная инфекция"… Согласно предписанию управления Роспотребнадзора по Самарской области больница переведена на режим работы обсерватора на 14 дней", - говорится в сообщении.

В минздраве региона подчеркнули, что все заболевшие, а также контактные с ними лица переведены в специализированные больницы: самарскую городскую больницу №6 и самарскую областную клиническую больницу имени Середавина, им оказывается вся необходимая помощь.

"У медицинского персонала и пациентов взяты необходимые анализы. На сегодняшний день у всех находящихся на территории стационара COVID-19 не подтвержден", - сказано в релизе.

Отмечается, что для медработников и пациентов обеспечиваются необходимые условия пребывания, в том числе горячее питание. Поликлиническое отделение горбольницы №4 продолжает работать в штатном режиме.

В Самарской области подтверждены 103 случая заболевания COVID-19, выздоровели 15 человек.