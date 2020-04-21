В Тамбовской области девять человек выздоровели от коронавируса

ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Врачи в Тамбовской области выписали из больницы четырех и сняли с наблюдения на дому пятерых пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, общее число выздоровевших после COVID-19 увеличилось до 23 человек, сообщает во вторник администрация региона.
По данным на утро 21 апреля, COVID-19 в Тамбовской области был подтвержден у 222 человек, 14 из них выздоровели. Одиннадцать выздоровевших были выписаны из стационара, трое сняты с амбулаторного наблюдения.
"На 21 апреля 23 человека вылечены в Тамбовской области от коронавирусной инфекции, из них 18 выписано из стационара, пятеро снято с амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
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