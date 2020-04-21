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РИА Наука
2020-04-21T18:32
https://ria.ru/20200421/1570372189.html
Генетики выяснили, от кого произошли европейцы
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РИА Новости

Генетики выяснили, от кого произошли европейцы

18:19 21.04.2020 (обновлено: 18:32 21.04.2020)
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© AP Photo / dpa / Daniel KarmannСкелет молодого человека, жившего 6500 лет назад, обнаруженный археологами в Баварии, Германия
Скелет молодого человека, жившего 6500 лет назад, обнаруженный археологами в Баварии, Германия
© AP Photo / dpa / Daniel Karmann
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Геномный анализ находок, сделанных за последние годы в Центральной Европе, показал, что в конце неолита в Европу пришло много людей из Причерноморско-Прикаспийской степи, которые смешались с местным населением, заложив основу европейской нации. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Археологические исследования свидетельствуют о том, что в конце неолита численность населения Центральной Европы резко возросла. Поселения этого периода ученые находят повсюду — от берегов озер и болот до внутренних альпийских долин и высоких горных перевалов. Особенно богата находками этого периода Швейцария.
К концу неолита по всей Центральной Европе — от Франции до Центральной России — распространяется так называемая культура боевых топоров, или культура шнуровой керамики. Ее развитие совпадает по времени с прибытием в Европу большого количества скотоводов из Причерноморско-Прикаспийской степи, где в то время была распространена другая древняя культура, которой археология дали имя "ямная".
Приход новых степных народов и их смешение с местным населением было одно из важнейших событий в древней европейской истории, но точное время этой миграции и механизм смешения оставались до конца неясными.
В новом исследовании ученые из Германии, Франции, Швейцарии и Австралии во главе с исследователями из Тюбингенского университета в Германии, Бернского университета в Швейцарии и немецкого Института естествознания имени Макса Планка провели секвенирование 96 древних геномов из находок в 13 местах в Швейцарии, на юге Германии и в эльзасском регионе Франции, относящихся по времени к позднему неолиту и раннему бронзовому веку.
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Результаты показывают, что первые генетические представители новой европейской культуры появились уже к 2800 году до нашей эры. При этом распространение новой общности происходило сложно и не быстро. Долгое время на территории Центральной Европы параллельно существовали две генетически различных популяции, между которыми постепенно происходило смешение.
Ученым удалось раскрыть интересный механизм этого смешения. Среди представителей культуры боевых топоров долгое время присутствовали женщины без признаков степного происхождения. Очевидно, среди мужчин новой культуры в силу каких-то традиций было принято брать в жены женщин из других племен, возможно даже, проживающих довольно далеко.
"Примечательно, что мы обнаружили несколько женщин без каких-либо признаков степного происхождения даже через тысячу лет после того, как представители степных народов обосновались в регионе", — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Ани Фуртвенглер (Anja Furtwängler) из Института археологических наук Тюбингенского университета.
Данные генетического и изотопного анализов позволяют предположить наличие в регионе патрилокального общества, в котором мужчины оставались на месте своего рождения, а женщины происходили из далеких семей, не имеющих степного происхождения.
Результаты также показывают, что культура боевых топоров была относительно однородной популяцией, которая в начале бронзового века занимала большую часть Центральной Европы, хотя культуры не связанные со степью продолжали существовать параллельно еще в течение нескольких сотен лет. По мнению авторов, такие изолированные несмешивающиеся группы населения могли присутствовать в удаленных альпийских горных долинах.
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