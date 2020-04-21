В Хакасии умер первый пациент с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Первый пациент с коронавирусом скончался в Хакасии, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
Ранее о случаях смерти пациентов с коронавирусом в регионе не сообщалось.
"В Хакасии скончался пациент с диагнозом COVID-19. Женщина 55 лет скончалась сегодня ночью. Она имела тяжелую хроническую соматическую патологию с нарушением иммунитета. Длительное время проходила лечение от тяжелой болезни", - говорится в сообщении.
Коновалов сообщил, что окончательный диагноз будет установлен по результатам вскрытия.
На текущий момент в регионе зарегистрировано 84 подтвержденных случая заражения коронавирусом, 4 человека выздоровели. На карантине находятся 1077 человек, из них 979 - дома, 27 - в обсервации, 71 - в больнице.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.