В Хакасии умер первый пациент с коронавирусом

"В Хакасии скончался пациент с диагнозом COVID-19. Женщина 55 лет скончалась сегодня ночью. Она имела тяжелую хроническую соматическую патологию с нарушением иммунитета. Длительное время проходила лечение от тяжелой болезни", - говорится в сообщении.