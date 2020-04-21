Китайский МИД предостерег граждан от поездок за границу

"Министерство иностранных дел вновь напоминает, в нынешних условиях граждане КНР должны в полной мере оценивать риск перекрестного заражения во время международных поездок, нахождения в зарубежных странах. Находящимся в Китае не рекомендуется выезжать за границу. Находящиеся в других странах должны избегать трансграничных передвижений", - говорится в опубликованном документе.