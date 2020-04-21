Китайский МИД предостерег граждан от поездок за границу

"Министерство иностранных дел вновь напоминает, в нынешних условиях граждане КНР должны в полной мере оценивать риск перекрестного заражения во время международных поездок, нахождения в зарубежных странах. Находящимся в Китае не рекомендуется выезжать за границу. Находящиеся в других странах должны избегать трансграничных передвижений", - говорится в опубликованном документе.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая напомнили, что в рамках профилактики эпидемии, многие страны приняли ряд ограничительных мер, в том числе по въезду в страну, жесткий карантин, резко сократилось и количество международных рейсов, некоторые страны прервали международное авиасообщение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.