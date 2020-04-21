Мурашко призвал обеспечить помощь пациентам с хроническими заболеваниями

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Региональные министерства здравоохранения должны обеспечить доступность плановой помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Во вторник состоялось селекторное совещание с регионами РФ по вопросам готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе.
"В нынешних условиях важно обеспечить доступность плановой медицинской помощи для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.