Путин и Роухани обсудили инициативу о "зеленых коридорах"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в ходе телефонного разговора подчеркнули важность российской инициативы о "зеленых коридорах" для поставок лекарств, говорится в сообщении Кремля.
"Подчеркнута важность консолидации усилий международного сообщества в целях коллективного противодействия пандемии коронавируса и российской инициативы о создании в период кризиса "зеленых коридоров" для беспрепятственных поставок медикаментов, оборудования и технологий, а также о введении моратория на любые ограничения в отношении экспорта товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.
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