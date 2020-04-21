В Приморье медработники заразились COVID-19 при уходе за больными

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Несколько санитарок и сестер-хозяек заразились коронавирусом на рабочем месте во Несколько санитарок и сестер-хозяек заразились коронавирусом на рабочем месте во Владивостоке , всего COVID-19 заболели 10 медиков, заявила журналистам министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

"На субботнее утро у нас было 10 медицинских работников, которые заразились... Есть случаи заболевания у нескольких санитарочек и сестер-хозяек, это младший медицинский персонал, который непосредственно уход за такими пациентами осуществляет", - сказала Худченко.

Она добавила, что у младшего медперсонала был очень тесный контакт с больными COVID-19, "и не всегда даже полная экипировка, в полных средствах защиты, позволяет уберечься".

"Это мировые данные, что даже соблюдая все правила, определённая категория лиц заражается", - сказала Худченко.

По её словам, также коронавирусом заразились ещё три врача. Один из случаев - завозной, доктор вернулся во Владивосток из командировки. Другой врач работал не только в хирургическом отделении больницы, но и консультировал пациентов в отделении урологии, закрытом в данный момент на карантин из-за COVID-19.

Глава регионального минздрава отметила, что озвученная цифра заражённых COVID-19 медиков дана без учета данных всех госпитализированных медработников, так как обследование по ним ещё продолжается.

В регионе отмечены 111 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 11 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.