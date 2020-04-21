Число случаев коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона, вылечились более 659,5 тысячи, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно последним данным (на 17.38 мск), число зараженных в мире составляет 2 501 156, жертвами коронавирусной инфекции стали уже 171 718 человек. Число выздоровевших составляет 659 589.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.