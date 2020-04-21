В Тверской области вводят 1380 коек для пациентов с COVID

"Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными президентом страны. Создаем в регионе более 1300 коек, на объектах практически круглосуточно работают строители. На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей.