В Тверской области вводят 1380 коек для пациентов с COVID

ТВЕРЬ, 21 апр - РИА Новости. В Тверской области до 28 апреля развернут дополнительно 1380 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными президентом страны. Создаем в регионе более 1300 коек, на объектах практически круглосуточно работают строители. На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей.
Практически на все выделенные средства заключены контракты", – сказал глава региона на заседания областного правительства, главной темой которого стала мобилизация системы здравоохранения региона для предотвращения распространения инфекции.
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