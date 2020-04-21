Путин и Роухани провели телефонный разговор

"Подробно обсуждена проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи Роухани поблагодарил за оказанную Россией помощь Ирану. Условлено об активизации взаимодействия профильных ведомств, включая прямые контакты между министерствами здравоохранения", - говорится в сообщении.