Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-21T17:59
https://ria.ru/20200421/1570370703.html
США назвали сроки испытания противоракеты SM-3
https://cdn24.img.ria.ru/images/155042/78/1550427806_0:46:2048:1198_1036x0_80_0_0_aa6fa160ee082d56e92c802b56ee0dd4.jpg
РИА Новости

США назвали сроки испытания противоракеты SM-3

17:59 21.04.2020
939
CC BY-SA 2.0 / Official U.S. Navy Page / SM 3 Block IIA is launched from the Aegis Ashore Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
CC BY-SA 2.0 / Official U.S. Navy Page / SM 3 Block IIA is launched from the Aegis Ashore
ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. США намерены провести летом испытания новейшей противоракеты SM-3 Block IIA для отработки реагирования на вероятную угрозу со стороны Северной Кореи, заявил во вторник помощник замминистра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Суфер.
"Для дальнейшего снижения рисков в среднесрочный период мы планируем проведение испытаний ракеты SM-3 IIA против угрозы запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты", - сказал он в ходе видеобрифинга.
По его словам, о проведении подобных испытаний ранее просил конгресс.
"Мы проведем их, вероятно, в течение лета", - добавил Суфер.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва озабочена планами США в области ПРО и испытаниями SM-3 Block IIA в частности. По его словам, подобные испытания означают начало отработки системы для прямого противодействия России и создания потенциала который мог бы начать девальвировать российские средства ядерного сдерживания.
Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обороны РФ
20 апреля, 08:00
"Такое сложно пробить": военные придумали, чем прикрыть Москву от ракет
18110412
РоссияСергей РябковКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56В Омской области на поддержку ветеранов выделили 44 миллиона рублей
07:54В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом
07:54Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:51Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем
07:50Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии
07:47Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы
07:46В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
07:45В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19
07:44Московские волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов
07:43В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19
07:42В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек
07:40Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
07:37В Кузбассе умер пятый пациент с коронавирусом
07:34ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей
07:31Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
07:21ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
07:20Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
07:16Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН
07:12В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
07:10В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
Лента новостейМолния