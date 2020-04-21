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Распространение нового коронавируса
2020-04-21T17:59
https://ria.ru/20200421/1570370666.html
Число жертв коронавируса в Латвии достигло девяти человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465249_0:161:3070:1888_1036x0_80_0_0_38c52ceb6ed836f03e1f6d778d11f21e.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Латвии достигло девяти человек

17:59 21.04.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПассажирский салон трамвая в Риге
Пассажирский салон трамвая в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
РИГА, 21 апр – РИА Новости. Девять человек скончались в Латвии от COVID-19 с начала пандемии, заявила на пресс-конференции во вторник министр здравоохранения Илзе Винкеле.
Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 748, зафиксировано девять новых случаев. В стране проведено 37,972 тысячи тестов на COVID-19 .
"В течение последней недели умерли три пациента с COVID-19 - 15, 17 и 21 апреля. Еще один человек скончался 12 апреля, два - 11 апреля, по одному - 7, 4 и 3 апреля", - заявила министр. По ее словам, COVID-19 был основной причиной смерти семи пациентов, о причинах смерти двух пациентов ожидалось заключение патологоанатома, однако после консультаций со Всемирной организацией здравоохранения принято решение причислить их к статистике умерших от коронавируса.
"В этих случаях первичной причиной смерти пациентов были тяжелые заболевания, которые осложнил COVID-19. В дальнейшем статистика будет вестись по этой методологии, то есть случаи, когда COVID-19 был вторичной причиной смерти, будут причисляться к статистике смертей от коронавируса", - добавила министр.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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