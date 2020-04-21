Число жертв коронавируса в Латвии достигло девяти человек

РИГА, 21 апр – РИА Новости. Девять человек скончались в Девять человек скончались в Латвии от COVID-19 с начала пандемии, заявила на пресс-конференции во вторник министр здравоохранения Илзе Винкеле.

Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 748, зафиксировано девять новых случаев. В стране проведено 37,972 тысячи тестов на COVID-19 .

"В течение последней недели умерли три пациента с COVID-19 - 15, 17 и 21 апреля. Еще один человек скончался 12 апреля, два - 11 апреля, по одному - 7, 4 и 3 апреля", - заявила министр. По ее словам, COVID-19 был основной причиной смерти семи пациентов, о причинах смерти двух пациентов ожидалось заключение патологоанатома, однако после консультаций со Всемирной организацией здравоохранения принято решение причислить их к статистике умерших от коронавируса.

"В этих случаях первичной причиной смерти пациентов были тяжелые заболевания, которые осложнил COVID-19. В дальнейшем статистика будет вестись по этой методологии, то есть случаи, когда COVID-19 был вторичной причиной смерти, будут причисляться к статистике смертей от коронавируса", - добавила министр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.