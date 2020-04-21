"Стыдно вспоминать". Москвич рассказал, что спасло ему жизнь при COVID-19

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Переболевший Переболевший COVID-19 житель Москвы Александр Кутузов в беседе с " Комсомольской правдой " выразил уверенность, что выжил благодаря переливанию крови.

По словам мужчины, его доставили в реанимацию НИИ Склифосовского в критическом состоянии. Ему не помогали антибиотики и противовирусные препараты, врачи назначили Кутузову переливание донорской плазмы.

"Стыдно сейчас вспоминать даже, но от первого переливания я отказался. Был какой-то глупый страх подцепить ВИЧ или гепатит. Но врачи объявили, что это невозможно, что кровь проверяют. Я согласился и после первой же процедуры проснулся совсем другим человеком. Ушла температура, стало легче дышать", — рассказал он.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и планирует стать донором.

Ранее по предложению клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом — переливание плазмы. Эксперты отмечают, что кровь переболевших людей содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

По словам вице-мэра Анастасии Раковой , пациенты, которым перелили плазму выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Во вторник из столичных больниц выписали трех пациентов, которые выздоровели после этой процедуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее ввел для доноров стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров — пять тысяч рублей.

Коронавирусом, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились уже более 2,35 миллиона человек, 160 тысяч из них скончались. В России выявили более 52 тысяч случаев заболевания, около четырех тысяч пациентов излечились, 456 пациентов умерли.