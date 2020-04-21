В Воронежской области у седьмого умершего пациента подтвердили COVID-19

ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у мужчины, работавшего вахтовым методом в Москве и умершего в больнице в Воронежской области, сообщает во вторник правительство региона.
Всего в регионе у 211 человек подтвержден коронавирус. По данным на утро вторника, умерли шесть пациентов с подтвержденным диагнозом, еще у одного умершего - положительный результат после предварительного анализа на COVID-19. Выздоровели 30 человек.
"По всем семи летальным случаям в Воронежской области коронавирус подтвердился официально", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 19 апреля в Борисоглебской районной больнице умер мужчина с предварительным диагнозом COVID-19. В начале апреля 59-летний житель Поворинского района вернулся из Москвы, где работал вахтовым методом, а 13 апреля он заболел. Мужчина вызвал скорую помощь 16 апреля, на следующий день его доставили в инфекционное отделение Борисоглебской райбольницы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф