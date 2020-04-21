Жителей Берлина обяжут носить маски в общественном транспорте

"Ношение прикрывающей рот и нос материи настоятельно рекомендуется, особенно в розничной торговле и при контактах с группами риска, чтобы снизить риск заражения для себя и других. Пр использовании общественного транспорта с 27 апреля 2020 года необходимо носить прикрывающую рот и нос материю", - говорится в пресс-релизе сената Берлина.