Жителей Берлина обяжут носить маски в общественном транспорте

БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Власти Берлина вслед за рядом других регионов Германии обяжут жителей столицы носить маски в общественном транспорте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
"Ношение прикрывающей рот и нос материи настоятельно рекомендуется, особенно в розничной торговле и при контактах с группами риска, чтобы снизить риск заражения для себя и других. Пр использовании общественного транспорта с 27 апреля 2020 года необходимо носить прикрывающую рот и нос материю", - говорится в пресс-релизе сената Берлина.
Как уточнили представители городской администрации на пресс-конференции по итогам заседания сената, лицо можно прикрывать как хирургической маской, так и самодельной или даже обычным платком. Штрафы за отсутствие защиты не предусмотрены, власти Берлина рассчитывают на "сознательность" берлинцев.
Немецкие регионы, общины и города самостоятельно принимают решение о ношении масок. Так, в Саксонии норма обязательного ношения масок в общественном транспорте и магазинах действует с понедельника, в Саксонии-Анхальт она вступит в силу в четверг, в Тюрингии - в пятницу, в Баварии, Мекленбурге - Передней Померании, Баден-Вюртемберге, Гамбурге маски начнут носить как и в Берлине с понедельника. Шлезвиг-Гольштейн планирует ввести норму со следующей среды, Гессен примет решение во вторник.
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