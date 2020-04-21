Вывозной рейс из Турции приземлился в Екатеринбурге

Как уточнили в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19, в Екатеринбург прибыли 69 жителей Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, а также Пермского края. Все они будут направлены в свои регионы, не посещая терминала аэропорта.