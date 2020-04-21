Вывозной рейс из Турции приземлился в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из турецкой Антальи приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани уральской столицы.
Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило, что во вторник специальными рейсами компании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург и Казань эвакуирован 191 российский гражданин, проживающий в городах Уральского и Приволжского федеральных округов.
По данным онлайн-табло, рейс "Уральских авиалиний" U6-3766 Анталия - Екатеринбург приземлился в 19.34 (17.34 мск).
Как уточнили в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19, в Екатеринбург прибыли 69 жителей Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, а также Пермского края. Все они будут направлены в свои регионы, не посещая терминала аэропорта.
Как сообщала пресс-служба челябинского правительства, на борту зарезервированы места для 34 южноуральцев. Всех их заберут на автобусах из "Кольцово", откуда привезут в челябинский санаторий "Изумруд" на двухнедельный карантин.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.