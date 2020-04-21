В Краснодаре покупатели нашли в куличе презерватив

"По факту обращения покупателя компания, согласно принятым процедурам по контролю качества, провела всестороннее внутреннее расследование. Мы изучили записи камер видеонаблюдения в кулинарном цехе в день изготовления куличей, записи журналов о выпуске продукции, провели собственное исследование того, могло ли данное инородное тело попасть в выпечку и какое воздействие на него оказывает высокая температура. Результаты этих мероприятий указывают на то, что инородный объект, предъявленный потребителем, мог попасть в продукцию исключительно после ее изготовления и упаковки. Таким образом, доводы не нашли своего подтверждения. Мы обязательно доведем эту информацию до покупателя", — говорится в комментарии компании.