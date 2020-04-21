КРАСНОДАР, 21 апр — РИА Новости. Российский ретейлер "Магнит" провел внутреннее расследование в связи с найденным покупателями из Краснодара презервативом внутри пасхального кулича и заявил, что "инородный объект" мог попасть внутрь продукта исключительно после его изготовления и упаковки, сообщает пресс-служба компании.
Один из краснодарских каналов в Telegram опубликовал фото с пасхальным куличом, внутри которого покупатели обнаружили раскрытый презерватив. Сообщается, что продукт был приобретен в одном из магазинов розничной сети "Магнит", а отрезанный кусок пасхального хлеба достался ребенку. В посте ставится вопрос о соблюдении производителем технологий производства.
© Фото опубликовано на странице "Типичный Краснодар" в InstagramВ Краснодаре покупатели нашли в куличе презерватив
В Краснодаре покупатели нашли в куличе презерватив
"По факту обращения покупателя компания, согласно принятым процедурам по контролю качества, провела всестороннее внутреннее расследование. Мы изучили записи камер видеонаблюдения в кулинарном цехе в день изготовления куличей, записи журналов о выпуске продукции, провели собственное исследование того, могло ли данное инородное тело попасть в выпечку и какое воздействие на него оказывает высокая температура. Результаты этих мероприятий указывают на то, что инородный объект, предъявленный потребителем, мог попасть в продукцию исключительно после ее изготовления и упаковки. Таким образом, доводы не нашли своего подтверждения. Мы обязательно доведем эту информацию до покупателя", — говорится в комментарии компании.
В региональном управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что пострадавший заявитель пока не обращался в ведомство с жалобой.