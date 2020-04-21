Врач рассказал, как отличить сезонную аллергию от коронавируса

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. У сезонной аллергии и COVID-19 есть схожие симптомы, однако отличить их все-таки возможно. Об этом рассказал профессор Королевского колледжа врачей общей практики Великобритании Мартин Маршалл.
Основные симптомы аллергии — насморк или заложенный нос, чихание, слезотечение, иногда кашель. Они могут то усиливаться, то ослабевать в зависимости от погоды или времени суток. Например, днем и вечером пыльцы обычно больше и человек может чувствовать себя хуже, чем утром, а во влажную погоду симптомы могут ослабнуть.
Коронавирус же отличается высокой температурой и непрекращающимся кашлем, которые не зависят от внешних факторов. В этом случае лучше вызвать врача и самоизолироваться.
Ранее академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин отметил схожесть симптомов этих заболеваний, подчеркнув важность дополнительного обучения врачей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.