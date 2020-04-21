Врач рассказал, как отличить сезонную аллергию от коронавируса

Основные симптомы аллергии — насморк или заложенный нос, чихание, слезотечение, иногда кашель. Они могут то усиливаться, то ослабевать в зависимости от погоды или времени суток. Например, днем и вечером пыльцы обычно больше и человек может чувствовать себя хуже, чем утром, а во влажную погоду симптомы могут ослабнуть.