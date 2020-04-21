Греф допустил долгий кризис в России из-за коронавируса

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Быстрого "отскока" российской экономики после вызванного распространением коронавируса кризиса может не быть, в результате чего кризис будет долгим, предположил глава Сбербанка Герман Греф.
"Один из тезисов, который я хотел бы транслировать, которым я хотел бы поделиться, — это видение возможной длины и глубины этого кризиса. На мой взгляд, он не будет V-образным — то есть резкое падение вниз и быстрый отскок. И, на мой взгляд, он не будет U-образным — то есть какое-то количество времени внизу, а потом быстрый отскок", - сказал он в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
"Вполне возможна такая ситуация — еще раз повторюсь, употребляю осознанно слова "вполне возможно", потому что как оно будет, не знает никто, — что этот кризис будет длинным", - добавил Греф.
Ранее глава Сбербанка сообщил, что пик коронавируса в России наступит примерно с 5 по 10 мая. По последним данным, в России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.