Греф допустил долгий кризис в России из-за коронавируса

"Один из тезисов, который я хотел бы транслировать, которым я хотел бы поделиться, — это видение возможной длины и глубины этого кризиса. На мой взгляд, он не будет V-образным — то есть резкое падение вниз и быстрый отскок. И, на мой взгляд, он не будет U-образным — то есть какое-то количество времени внизу, а потом быстрый отскок", - сказал он в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.