В Сочи из Бангкока прибыл самолет с 202 россиянами

СОЧИ, 21 апр – РИА Новости. Все жители Кубани, прилетевшие из Все жители Кубани, прилетевшие из Бангкока Сочи , отправятся на самоизоляцию в обсерватор на две недели независимо от места проживания, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Во вторник борт " Уральских авиалиний " с 202 россиянами вылетел из Бангкока и приземлился в аэропорту Сочи. Он доставил на курорт 134 жителя Краснодарского края, а затем вылетит дальше в Ростов-на-Дону с 68 пассажирами. Прибывающих встречают специалисты Роспотребнадзора, которые после обследования направят их на самоизоляцию.

"Все прибывающие из Бангкока в Сочи должны будут сразу отправиться на самоизоляцию в обсерватор на две недели. Только после их истечения и обследования медиками, они, получив документы, смогут выехать домой в Краснодар или другие районы края. Даже те, кто живет в Сочи и сможет обеспечить изоляцию от родных, должны отправиться в обсерватор", - пояснил представитель ведомства.

Власти Кубани с 31 марта ввели карантин, предполагающий запрет на передвижение по территории края как пешком, так и на транспорте. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 30 апреля. По данным властей, на вторник на Кубани зафиксирован 461 случай заболевания коронавирусом, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, умерли 11 человек, 72 выздоровели и выписаны из больниц.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.