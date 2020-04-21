Греф посоветовал бизнесу научиться "жить под водой"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Условия ведения бизнеса при длительном кризисе из-за пандемии коронавируса изменятся, и предпринимателям необходимо адаптировать свои бизнес-модели, научиться "жить под водой", считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Если этот кризис более или менее надолго — на год, на два, — вот тогда мы увидим очень серьезные изменения. И эти изменения не будут связаны с тем, что мы вдруг начали работать из дома в онлайне. Они будут значительно более глубокими. Поменяются бизнес-модели, то есть модели оказания услуг", - сказал он в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
Греф отметил, что "очень многое может измениться", если бизнес будет учитывать длительность кризиса и перестроит мышление в отношении поиска новых бизнес-моделей для оказания услуг, поставок товаров и так далее.
"Для бизнесмена это означает, что сейчас он должен в новых условиях учиться "жить под водой". Если он понимает, что, допустим, ресторан не откроется в течение ближайшего года… это совершенно другая логика", - отметил глава Сбербанка.
При этом Греф поделился своим видением, что необходимо делать в настоящее время. "Мы очень малый период времени прожили в этих новых условиях. Сейчас нужно поддержать жизнеспособность всех предприятий. И нужно максимально сохранить занятость", - добавил глава крупнейшего российского банка.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.