Греф посоветовал бизнесу научиться "жить под водой"

"Если этот кризис более или менее надолго — на год, на два, — вот тогда мы увидим очень серьезные изменения. И эти изменения не будут связаны с тем, что мы вдруг начали работать из дома в онлайне. Они будут значительно более глубокими. Поменяются бизнес-модели, то есть модели оказания услуг", - сказал он в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.