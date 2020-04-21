В Пензенской области мужчину осудили за "пьяное" ДТП с гибелью ребенка

ПЕНЗА, 21 апр - РИА Новости. Суд в городе Сердобске Пензенской области приговорил местного жителя к семи с половиной годам колонии по обвинению в том, что он пьяным сел за руль автомобиля и сбил насмерть трехлетнего мальчика, который шел возле мамы с коляской, сообщила во вторник областная прокуратура.
Ранее следствие сообщило, что вечером 27 сентября 2019 года 47-летний житель села Рощино Сердобского района выпил спиртное, а затем сел за руль автомобиля Ford Focus и на улице Победы сбил трехлетнего мальчика, шедшего рядом с мамой, которая в тот момент вела коляску с младшим ребенком. В результате ДТП мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Обвиняемый пояснял, что не заметил ребенка, поэтому не остановился после ДТП.
"В судебном заседании мужчина свою вину признал, сообщил, что от него ушла супруга, в связи с чем он сильно переживал и принял алкогольные напитки… С учетом наличия на иждивении подсудимого двух несовершеннолетних детей суд назначил ему наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении.
Суд признал водителя виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения". С осужденного в пользу матери погибшего мальчика взыскана компенсация морального вреда в размере 2 миллионов рублей.
В областном управлении СК РФ уточнили, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства 48-летний водитель находился под стражей.
Приговор еще не вступил законную силу и может быть обжалован.
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