В Пензенской области мужчину осудили за "пьяное" ДТП с гибелью ребенка

"В судебном заседании мужчина свою вину признал, сообщил, что от него ушла супруга, в связи с чем он сильно переживал и принял алкогольные напитки… С учетом наличия на иждивении подсудимого двух несовершеннолетних детей суд назначил ему наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении.