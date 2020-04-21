Москвичей с ОРВИ будут штрафовать за нарушение карантина

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жителей столицы с ОРВИ, нарушивших карантин, будут штрафовать наравне с гражданами, у которых подозревают наличие коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Жителей столицы с ОРВИ, нарушивших карантин, будут штрафовать наравне с гражданами, у которых подозревают наличие коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов

"В данном случае граждане тоже будут подписывать добровольное согласие о том, что они понимают риск и опасность в случае подтверждения коронавируса и готовы соблюдать правила лечения на дому, и будут в том числе передавать свою фотографию для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц. Конечно, их передвижение можно будет проконтролировать", — отметил он.

По словам собеседника агентства, штраф выпишут и в том случае, если правила будут нарушены с использованием автомобиля и дорожные камеры это зафиксируют.

"Если их автомобили будут попадать в городскую систему камер наблюдения без цифрового пропуска, им может быть назначен штраф. Будет или не будет при этом их автомобиль направляться на спецстоянку — необходимо дождаться разъяснений со стороны органов исполнительной власти", — сказал Щитов.

Однако москвичи с симптомами ОРВИ, согласно указу мэра столицы, могут получить цифровой пропуск для посещения больницы, подчеркнул он.

Сегодня Сергей Собянин подписал указ о том, что граждане с признаками острой респираторной вирусной инфекции с 22 апреля должны соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома можно будет только для получения медпомощи. При этом проживающие с ними смогут ходить в ближайшие магазины, выносить мусор и выгуливать животных, но пользоваться транспортом разрешается только для поездки в лечебное учреждение.

По последним данным, число выявленных в России больных COVID-19 достигло 52 763 человек, 456 из них умерли, 3873 пациента вылечились.