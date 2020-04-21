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Распространение нового коронавируса
2020-04-21T18:09
https://ria.ru/20200421/1570367539.html
Москвичей с ОРВИ будут штрафовать за нарушение карантина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284101_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2a36eee417768a7f8717280a9824bba5.jpg
РИА Новости

Москвичей с ОРВИ будут штрафовать за нарушение карантина

17:34 21.04.2020 (обновлено: 18:09 21.04.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПешеход на Пятницкой улице в Москве
Пешеход на Пятницкой улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жителей столицы с ОРВИ, нарушивших карантин, будут штрафовать наравне с гражданами, у которых подозревают наличие коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.
"В данном случае граждане тоже будут подписывать добровольное согласие о том, что они понимают риск и опасность в случае подтверждения коронавируса и готовы соблюдать правила лечения на дому, и будут в том числе передавать свою фотографию для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц. Конечно, их передвижение можно будет проконтролировать", — отметил он.
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По словам собеседника агентства, штраф выпишут и в том случае, если правила будут нарушены с использованием автомобиля и дорожные камеры это зафиксируют.
"Если их автомобили будут попадать в городскую систему камер наблюдения без цифрового пропуска, им может быть назначен штраф. Будет или не будет при этом их автомобиль направляться на спецстоянку — необходимо дождаться разъяснений со стороны органов исполнительной власти", — сказал Щитов.
Однако москвичи с симптомами ОРВИ, согласно указу мэра столицы, могут получить цифровой пропуск для посещения больницы, подчеркнул он.
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По последним данным, число выявленных в России больных COVID-19 достигло 52 763 человек, 456 из них умерли, 3873 пациента вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМосковская городская думаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Классный способ лечения людей - штраф. Не хочешь штрафа - не болей )
21 апреля, 17:36
Андрей Дашков
841011312
😅Опять придумали, как казну пополнить😂.
21 апреля, 17:38
Петро Петров
71401111
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