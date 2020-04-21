Таиланд автоматически продлит краткосрочные визы иностранцам

Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке

Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке

БАНГКОК, 21 апр – РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Таиланда одобрил проект постановления об автоматическом продлении краткосрочных виз и разрешений на пребывание в стране иностранных граждан, которых застала в Таиланде эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19, до 31 июля, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе кабмина.

Сообщение, отражающее все вопросы повестки дня заседания кабмина, прошедшего во вторник, и результаты их обсуждения, опубликовано на сайте правительства Таиланда.

"По вопросу о рассмотрении подготовленного МВД Таиланда проекта постановления об автоматическом продлении виз и разрешений на пребывание в стране некоторым категориям иностранных граждан в особом порядке принято решение одобрить проект в принципе создать комиссию для подготовки юридического обоснования продления виз и разрешений, комиссии доложить результат кабинету министров для принятия окончательного решения, после чего ввести постановление в действие", - говорится в документе.

В пояснении к решению кабмина говорится, что речь идет о краткосрочных визах и безвизовых разрешениях на пребывание в стране, ранее уже продленных автоматически до 30 апреля текущего года, которые будут теперь продлены на срок до 31 июля.

Постановление принимается в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в очередях на продление виз и разрешений, которые могут возникнуть в учреждениях иммиграционной полиции Таиланда: автоматическое продление не предполагает личного присутствия иностранного гражданина в иммиграционной полиции для продления визы.

Предыдущее постановление об автоматическом продлении виз и разрешений до 30 апреля было опубликовано 8 апреля 2020 года в Royal Government Gazette, и тем самым введено в действие. Постановление, проект которого одобрен во вторник, также вступит в действие с момента публикации в Royal Government gazette.

Постановление касается иностранных граждан, находившихся в Таиланде по визам туристической или иных краткосрочных категорий (визы на срок до 60 и до 90 дней), или по разрешениям на безвизовый въезд (до 30 дней), которые закончились в период после 26 марта, то есть после введения в Таиланде ограничительных мер в связи с эпидемией. Большинство держателей краткосрочных виз не смогли вылететь из страны в связи с последовавшим временным прекращением пассажирского авиасообщения с Таиландом.

Автоматическим продлением виз и разрешений воспользовались многие россияне, застрявшие в Таиланде после отмены обратных авиарейсов.