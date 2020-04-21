Во Франции в McDonald's выстроилась многокилометровая очередь

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Возобновление работы ресторана Возобновление работы ресторана McDonald's в столичном регионе Франции стало причиной многокилометровой очереди из автомобилистов, соскучившихся по классическому фастфуду в условиях карантина из-за коронавируса , сообщает телеканал BFMTV

Как отмечает телеканал, новости об открытии ресторана в департаменте Сена и Марна в понедельник распространялись с быстротой молнии. Речь идет о заведении типа Drive McDo, продающем еду водителям, которым при этом не требуется выходить из автомобиля.

Confinement : la réouverture du McDonald's en drive de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, a provoqué 3 heures d'embouteillage de plusieurs kilomètres hier soir.pic.twitter.com/LfQ0Bji6lN — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 21, 2020

Видеозаписи в соцсетях свидетельствуют, что к вечеру понедельника у ресторана выстроилась многокилометровая очередь, а ожидание возможности сделать заказ длилось около трех часов.

Работа точек общепита на доставку и на вынос во Франции не запрещена даже в условиях карантина, и руководство McDonald's самостоятельно приняло решение открыть авторесторан в пригороде Парижа только 20 апреля.

Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять санитарная ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.