Путин и Роухани обсудили обмен опытом в борьбе с коронавирусом

В свою очередь, президент России также указал на важность преодоления текущих трудных условий, подтвердив настрой на развитие двусторонних отношений.

Роухани отметил, что, учитывая сложившиеся между Россией и Ираном стратегические отношения, страны развивают связи в сферах торговли, экономики, науки и медицины. Владимир Путин также указал на стратегические отношения между двумя странами и приветствовал дальнейшее развитие связей.