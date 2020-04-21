Путин и Роухани обсудили обмен опытом в борьбе с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Президенты Ирана и России Хасан Роухани и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора обмен опытом двух стран в борьбе с коронавирусом.
Как следует из релиза, опубликованного на сайте иранского президента, Роухани заявил о "необходимости расширять сотрудничество и обмен опытом между Ираном и Россией в борьбе с коронавирусом".
"Чиновники двух стран должны прилагать усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения", - добавил Роухани.
В свою очередь, президент России также указал на важность преодоления текущих трудных условий, подтвердив настрой на развитие двусторонних отношений.
Роухани отметил, что, учитывая сложившиеся между Россией и Ираном стратегические отношения, страны развивают связи в сферах торговли, экономики, науки и медицины. Владимир Путин также указал на стратегические отношения между двумя странами и приветствовал дальнейшее развитие связей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.