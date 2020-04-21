Путин поручил Силуанову обсудить с Алихановым компенсацию бизнесу

До конца прошлого года федеральный бюджет компенсировали предприятиям Калининградской области 100% расходов, связанных с выплатой таможенных платежей и сборов, с текущего года предусмотрено сокращение этих компенсаций по 5% в год.

"С этого года началось поэтапное снижение объема поддержки рынка труда. У нас есть предложение: мы не просим никаких дополнительных средств, мы готовы со следующего года пойти на опережающее снижение объема компенсаций для нашего бизнеса, это позволит высвободить для федерального бюджета порядка 2,5 миллиарда рублей, но просили бы компенсировать этот объем компенсаций в размере 85% от таможенных пошлин, которые выплачиваются нашими производителями на территории", - сказал Алиханов.

В ходе встречи с калининградским губернатором президент позвонил Силуанову и поручил ему обсудить с Алихановым вопрос, связанный с объемом компенсаций.

Министр финансов у Путина на быстром наборе. И всегда на месте pic.twitter.com/fTo83I5gJH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 21, 2020

"Вы с губернатором пообсуждайте это, но, думаю, что как минимум нужно продлить льготный период на ближайшие два года. И в 2020, и 2021 году компенсировать Калининградской области расходы, связанные с таможенными процедурами в полном объеме, 100%, как это и было в предыдущие годы. Что касается последующих периодов, вы с руководителем региона это пообсуждайте", - сказал президент.

С 1 апреля 2016 года прекратила действие часть льгот Особой экономической зоны в Калининградской области. При вывозе с территории области на территорию стран Таможенного союза продуктов переработки, в процессе производства которых были использованы иностранные товары, помещенные ранее под таможенную процедуру Свободной таможенной зоны, необходимо осуществить уплату таможенных пошлин, что увеличивает затраты калининградских предприятий.