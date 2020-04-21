Нефтедобывающие компании перечислили в бюджет 10,5 миллиарда рублей

"Розничные цены на топливо в РФ не реагируют на мировые рынки, так как внутри страны работает принцип демпфера, то есть власти компенсируют нефтяникам потери на внутреннем рынке, если стоимость сырья в мире выше определенной отметки. Но если она ниже, то компании перечисляют разницу в бюджет", - сказал сенатор.