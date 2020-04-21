Нефтедобывающие компании перечислили в бюджет 10,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Нефтедобывающие компании перечислили в бюджет РФ 10,5 миллиарда рублей за март в рамках демпфирующего механизма по ценам на топливо, сообщил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.
"Розничные цены на топливо в РФ не реагируют на мировые рынки, так как внутри страны работает принцип демпфера, то есть власти компенсируют нефтяникам потери на внутреннем рынке, если стоимость сырья в мире выше определенной отметки. Но если она ниже, то компании перечисляют разницу в бюджет", - сказал сенатор.
"Так, за март в казну было перечислено 10,5 миллиарда рублей в рамках демпферного механизма", - добавил он.
Васильев также отметил, что в последнее время достаточно часто звучит предложение снизить цены на топливо в качестве социальной поддержки населения. По мнению сенатора, "было бы целесообразно установить фиксированные цены на дизельное топливо в период посевной".