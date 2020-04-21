Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса

"Мной принято решение о введении ограничений на въезд в четырех городах – это Воркута, Усинск, Печора и Ухта. Ограничения связаны в первую очередь с теми категориями людей, которые въезжают на работу, и это важно сделать именно сейчас, потому что эти города, кроме Ухты, у нас без "заноса" (коронавируса – ред.)", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми.