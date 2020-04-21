Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Въезд в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту ограничивается в Коми на фоне распространения коронавируса, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Мной принято решение о введении ограничений на въезд в четырех городах – это Воркута, Усинск, Печора и Ухта. Ограничения связаны в первую очередь с теми категориями людей, которые въезжают на работу, и это важно сделать именно сейчас, потому что эти города, кроме Ухты, у нас без "заноса" (коронавируса – ред.)", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми.
"Все въезжающие, в первую очередь работающие по вахтам, руководители будут вынуждены – а это вынужденная мера и обязательная – 14 дней соблюдать карантин, чтобы если кто-то приедет заболевший в скрытой форме, мы могли выявить человека и направить на лечение", - добавил Уйба.
По данным федерального оперштаба, за сутки в Коми выявлено 16 новых случаев коронавируса (по состоянию на понедельник – 491 случай). Выздоровел 21 человек, четверо скончались.
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